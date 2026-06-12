Bocas de lobo são limpas pela Prefeitura no Cabuçu e Vila Galvão

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta sexta-feira (12) a desobstrução e a limpeza de bocas de lobo localizadas nas regiões do Cabuçu e da Vila Galvão. O serviço foi coordenado pela Regional Vila Galvão/Cabuçu.

No Cabuçu, equipamentos que integram o sistema de drenagem, localizados em um trecho da Estrada David Corrêa foram limpos e desobstruídos manualmente.

Já na Vila Galvão, o serviço foi realizado em uma boca de lobo localizada em um trecho da rua Antônio Custódio de Castro. No local, a retirada de resíduos também foi feita manualmente.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

A Prefeitura de Guarulhos também reforça seu compromisso com a realização do desassoreamento de córregos e valas de drenagem por meio da Operação Tempestade. A iniciativa, de caráter preventivo, tem como principal objetivo evitar alagamentos em vias da cidade durante o período chuvoso.