Festas juninas, oficinas artesanais e rodas de conversa compõem a programação das Casas da Mulher

A programação de atividades gratuitas oferecidas nas Casas da Mulher Guarulhense, a partir de segunda-feira (15) até sexta-feira (19), inclui diversas festas Juninas para as assistidas, oficinas artesanais (vagonite de linha e fita, confecção de touca e gola em tricô, confecção de necessaire, crochê, pintura de pano de prato, pintura em tecido, customização de ecobag e tricô, crochê e bordado), atividades físicas (ginástica, treino funcional e ioga) e curso de inclusão digital TECH60+ ministrada pelo Acolher Instituto e apoio Instituto Motiva e RioSP).
Previstas também roda de conversa sobre fobias sociais, palestra e oficina de educação ambiental Meio Ambiente e Mulheres, ministrada pelo Consórcio Integra Tietê/ Sabesp, e Bolsa Família. Interessadas em participar devem se inscrever pelo telefone e WhatsApp (11) 2472-1213.
A iniciativa é da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, com objetivo de promover a autoestima, o bem-estar e o empoderamento feminino, por meio de opções de geração de renda e independência financeira, por meio do estimulo ao empreendedorismo e ao protagonismo feminino.
Os endereços das Casas da Mulher Guarulhense podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-guarulhense.
Programação
15/6 (segunda-feira)
8h – Ginástica – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
8h15 – Treino funcional – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
9h- Oficina de vagonite de Fita- Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
10h – Curso de Inclusão Digital TECH60+ – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
13h – Curso de Inclusão Digital TECH60+ – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
14h – Oficina de confecção de touca e gola em tricô – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão
14h – Oficina de vagonite de linha – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
16/6 (terça-feira)
9h – Oficina de confecção de necessaire – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
9h30 – Roda de conversa sobre fobias sociais – Casa da Mulher Guarulhense Bom Clima
14h – Oficina de confecção de touca e gola em tricô – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
14h – Palestra e oficina de educação ambiental Meio Ambiente e Mulheres – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
17/6 (quarta-feira)
8h – Ginástica – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
8h15 – Yoga – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
8h – Reunião sobre Bolsa Família – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
9h – Oficina de crochê – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão
14h30 – Yoga – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão
18/6 (quinta-feira)
9h – Oficina de crochê – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
10h – Curso de Inclusão Digital TECH60+ – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
13h – Curso de Inclusão Digital TECH60+ – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
14h – Oficina de pintura de pano de prato –Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
14h – Festa junina para assistidas – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão
14h – Oficina de confecção de touca e gola em crochê – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
14h – Oficina de pintura em tecido – Casa da Mulher Guarulhense Bom Clima
19/6 (sexta-feira)
8h – Ginástica – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
9h – Oficina de confecção de necessaire – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
14h – Festa Junina para assistidas – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
14h – Oficina de customização de ecobag – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão
14h – Oficina de tricô, crochê e bordado – Casa da Mulher Guarulhense Bom Clima