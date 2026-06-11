Prefeitura retira descarte irregular de ruas das regiões do Taboão e do Cocaia

As equipes da Regional Taboão, da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveram a retirada de descarte irregular em vias das regiões do Taboão e Cocaia, nesta quinta-feira (11). A realização do serviço atende às solicitações da população junto à Prefeitura.

As equipes encontraram restos de armários, vegetação, resíduos oriundos da construção civil, entre outros materiais. Em alguns pontos o trabalho contou com o apoio de uma retroescavadeira.

As ruas atendidas foram Abelardo Abrunhosa, no Jardim Ipanema; Eduardo Juliani e Viela Olga Martins, no Jardim Bela Vista; Platina, no Jardim Almeida Prado; Nova Odessa, no Jardim Santa Rita, e rua Antônio Pergoraro, no Cocaia.

A administração municipal disponibiliza Ecopontos Joga-Talha em diversos pontos da cidade. Na região do Taboão, as unidades ficam na rua Calábria, 100 (Jardim Bela Vista); na rua Justiniano Salvador dos Santos, 269 (Parque Mikail), e na rua Walter Pereira de Lima, 105, na Vila Sítio dos Morros.

Outra opção é acompanhar a programação do Cata-Talha, por meio do endereço eletrônico: https://www.guarulhos.sp.gov.br/catatralha. A operação é mais uma iniciativa que tem por objetivo o recolhimento de materiais inservíveis, como móveis velhos, eletrodomésticos quebrados e pedaços de madeira e metal.

A população também pode colaborar denunciando o descarte irregular por meio do telefone 2475-4999.

A SAR reafirma o compromisso da Prefeitura com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.