Ativação 60+ leva exercícios físicos para a terceira idade em quatro polos no Pimentas

A região do Pimentas tem quatro polos do Projeto Ativação 60+, que incentiva a prática de exercícios físicos pela população idosa de Guarulhos com diversas aulas gratuitas. Eles estão instalados na Quadra Cidade Tupinambá, com aulas de terça e quinta às 8h; no Condomínio Flamboyant, com aulas de terça e quinta às 8h e às 10h; na Paróquia Santo Antônio, com aulas de terça e quinta às 7h e às 9h, e também no CIC Pimentas, com aulas de terça, quarta, quinta e sexta-feira, às 7h e às 8h.

Zumba, pilates, ginástica, funcional e ritmos são algumas das modalidades disponíveis nos polos. Para participar, é necessário se inscrever com os professores diretamente no local da aula escolhida, bastando comparecer no dia e horário da atividade.

Aulas adaptadas

O Ativação 60+ é pensado para promover o envelhecimento saudável com aulas monitoradas e adaptadas para a terceira idade, a fim de trabalhar o bem-estar e a socialização dos idosos. Atualmente, a iniciativa acontece em mais de 80 endereços em toda a cidade. Confira o mais próximo da sua residência acessando o link https://www.guarulhos.sp.gov.br/ativacao60.

Serviço

Quadra Cidade Tupinambá | Rua Caudilho, 135

Aulas de zumba:

Terça-feira | 8h

Quinta-feira | 8h

Condomínio Flamboyant | Rua Tenry, 175 – Vila Nova Bonsucesso

Aulas de ritmos e pilates:

Terça-feira | 8h e 10h

Quinta-feira | 8h e 10h

Paróquia Santo Antônio | Avenida José Ackel, 2.677 – Pimentas

Aulas de ritmos e pilates:

Terça-feira | 7h e 9h

Quinta-feira | 7h e 9h

CIC Pimentas – Centro de Integração da Cidadania | Estrada do Capão Bonito, 53 – Marcos Freire

Terça-feira | 7h às 9h – Pilates e funcional

Quarta-feira | 7h às 9h – Ginástica, funcional e pilates

Quinta-feira | 7h às 9h – Ginástica, funcional e pilates

Sexta-feira | 7h às 9h – Pilates e funcional