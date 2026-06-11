Prefeitura reúne grupo técnico intersecretarial para elaboração do novo Plano Local de Habitação de Interesse Social

Nesta quinta-feira (11) a Prefeitura de Guarulhos promoveu uma reunião de alinhamento do Grupo Técnico Intersecretarial Colaborativo (GTC), formado por representantes de diversas secretarias municipais, para dar início aos trabalhos integrados de elaboração do novo Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS). A proposta é construir um diagnóstico atualizado e abrangente da realidade habitacional do município, permitindo o planejamento de ações e investimentos para os próximos anos, além de ampliar a capacidade de captação de recursos estaduais e federais destinados à habitação.

Principal instrumento de planejamento da política habitacional da cidade, o PLHIS permitirá atualizar o diagnóstico habitacional de Guarulhos, identificar demandas atuais e futuras, integrar políticas urbanas, sociais, ambientais e econômicas e estabelecer diretrizes, programas e metas para enfrentamento do déficit habitacional, regularização fundiária e urbanização de assentamentos precários. O plano também contribuirá para que as decisões públicas sejam cada vez mais baseadas em evidências e alinhadas às necessidades reais da população.

O PLHIS terá papel fundamental neste processo, atuando como elo entre as diferentes áreas da administração municipal para compartilhar dados, estudos, projetos e informações técnicas que subsidiarão a construção do diagnóstico. A atuação integrada das secretarias contribuirá para uma visão mais completa do território e para a formulação de soluções habitacionais mais eficazes e articuladas.

A reunião foi conduzida pela equipe da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), contratada pela Secretaria de Habitação com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Atualmente, os trabalhos estão concentrados na etapa de elaboração do Diagnóstico Habitacional, que busca mapear as condições de moradia, a infraestrutura urbana e a realidade socioeconômica da população em todas as regiões da cidade.

Participaram do encontro o secretário de Habitação, Anderson Rodrigues Mello, técnicos e gestores da pasta, além de representantes das secretarias do Verde, Clima e Sustentabilidade, Defesa Civil, Desenvolvimento Urbano, Receita, Planejamento e demais órgãos municipais que integram o GTIC.