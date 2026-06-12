Projeto Boca no Trombone leva apresentação dos alunos do Conservatório Municipal à Biblioteca Monteiro Lobato

O auditório da Biblioteca Monteiro Lobato recebe na próxima quinta-feira (18), às 20h, a apresentação do projeto Boca no Trombone, realizado por alunos do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos sob coordenação do professor Silvio Giannetti. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados no local com uma hora de antecedência.

Reconhecido por sua sonoridade marcante e versatilidade, o trombone ocupa espaço de destaque em diferentes gêneros musicais, da música de concerto ao jazz, passando pelas bandas e orquestras populares. O “Boca no Trombone” destaca o trabalho desenvolvido pelos alunos do Conservatório, oferecendo ao público a oportunidade de apreciar o resultado do processo de formação musical e aperfeiçoamento técnico dos estudantes.

Formação artística e experiência de palco

Mais do que uma apresentação, o concerto representa uma importante etapa da trajetória dos alunos, que têm a oportunidade de vivenciar a experiência de palco e compartilhar seu aprendizado com a comunidade. A iniciativa também reforça o papel do Conservatório Municipal na formação de músicos e na democratização do acesso à cultura.

A apresentação tem classificação livre e é destinada a todos os públicos. O auditório possui capacidade para 120 pessoas. Alunos do Conservatório que participarem do evento, seja como integrantes da apresentação ou como espectadores, receberão carimbo de participação.

Serviço

Projeto Boca no Trombone

Data: 18 de junho de 2026

Horário: 20h

Local: Auditório da Biblioteca Monteiro Lobato

Endereço: Rua João Gonçalves, nº 439 – Centro – Guarulhos

Classificação etária: livre

Ingressos: retirada gratuita uma hora antes do início, no local

Capacidade: 110 lugares

Entrada: gratuita

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos