Prefeitura entrega revitalização de praça na região do Taboão

A Prefeitura de Guarulhos acaba de entregar a revitalização de mais uma praça do município. Trata-se da praça José Benedito da Silva, localizada na avenida Silvestre Pires de Freitas, na região do Taboão. O remodelamento do espaço foi promovido pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR), por meio do Departamento de Administração, Zeladoria, Áreas Verdes e Praças.

A praça ganhou novos equipamentos de academia ao ar livre, brinquedos para as crianças, mobiliário urbano (conjuntos de mesas e bancos), lixeiras, além da manutenção e pintura das muretas. O local também recebeu uma baia para o estacionamento de viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM).

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da SAR, reafirma seu compromisso com a promoção e a qualificação de espaços públicos, com o objetivo principal de proporcionar melhor qualidade de vida à população.