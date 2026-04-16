Teatro Padre Bento recebe exercício cênico da turma de Dança Teatro Tenchi no próximo dia 26

O Teatro Padre Bento, no Gopoúva, recebe no dia 26 de abril, domingo, o espetáculo “Verossímil”, exercício cênico da turma de Dança Teatro Tenchi da Escola Viva de Artes Cênicas. A apresentação acontece às 19h, com entrada gratuita e capacidade para 35 espectadores. O evento é uma realização da Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos e não exige inscrição prévia.

Uma obra que questiona a fronteira entre o real e o ficcional

“Verossímil” parte da etimologia da própria palavra para construir sua poética. O termo vem do latim “verisimilis”, junção de “verus” (verdadeiro, real) e “similis” (semelhante), e significa literalmente “semelhante à verdade” ou “que tem aparência de verdade”. A partir dessa noção, o trabalho coloca em cena questões sobre percepção, narrativa e os filtros que moldam nossa relação com a realidade contemporânea.

A proposta é tratada como processo e não como produto acabado. O grupo define o exercício como um desejo de levar ao espaço físico discussões sobre o corpo, o improviso e o tempo presente, abrindo para o público aquilo que habitualmente acontece apenas no interior dos encontros de formação no Teatro Padre Bento.

Referências que atravessam filosofia, teoria e cultura contemporânea

O trabalho dialoga com a Alegoria da Caverna de Platão, obra em que os prisioneiros constroem sua visão de mundo, a partir de sombras projetadas numa parede, ou seja, fragmentos de uma realidade que nunca é alcançada integralmente. A essa referência se somam reflexões sobre o conceito de “lento cancelamento do futuro”, presente na obra do filósofo britânico Mark Fisher, e sobre termos como “pós-verdade” e “narrativa”, amplamente usados para descrever dinâmicas da vida pública contemporânea.

O grupo não oferece respostas, mas propõe perguntas: quem define o que merece existir em nossa percepção? O que direciona nosso olhar para longe de certas verdades? O exercício termina com uma última interrogação coletiva sobre os limites entre o verdadeiro, o falso e o verossímil.

Elenco e equipe

A cena é composta por Fabri Espigato, Geff Del Busso, Louane Eloy, Renisson Santos, Tânia Mara Fleming e Fábio Tsuneo Satake, sob orientação de Rafael Markhez. O trabalho integra a programação da Escola Viva de Artes Cênicas e acontece no mezanino do Teatro Padre Bento.



Serviço

Verossímil — Exercício cênico da turma de Dança Teatro Tenchi

Data: 26 de abril de 2026

Dia da semana: domingo

Horário: 19h

Local: Teatro Padre Bento

Endereço: rua Francisco Foot, nº 3 – Jardim Tranquilidade

Classificação etária: livre

Capacidade: 35 lugares por sessão

Inscrição: não é necessária

Informações: [email protected]

Entrada: gratuita