Casas da Mulher oferecem aulas gratuitas de automaquiagem, yoga, artesanato e mídias sociais

As Casas da Mulher Guarulhense oferecem diversas atividades gratuitas nas próximas quarta e quinta-feira, dias 22 e 23, como oficinas de crochê, de mídias sociais (Instagram), pintura em pano de prato, automaquiagem para peles maduras, pintura em tecido e aulas de yoga. As interessadas em participar devem se inscrever pelo telefone/WhatsApp (11) 2472-1213.

A programação das atividades é coordenada pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, com o objetivo de promover acolhimento, bem-estar, elevação da autoestima e da autonomia, através de alternativas de geração de renda, conhecimento para o empreendedorismo e empoderamento feminino.

Os endereços das Casas da Mulher Guarulhense podem ser conferidos no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-guarulhense.

Programação da semana

22/4 (quarta-feira)

8h15 – Aula de yoga – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge

9h – Oficina de crochê – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão

14h – Oficina de mídias sociais (Instagram) – Casa da Mulher Guarulhense Bom Clima

14h30 – Aula de yoga – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão

23/4 (quinta-feira)

9h – Oficina de automaquiagem para peles maduras – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão

14h – Oficina de pintura em tecido – Casa da Mulher Guarulhense Bom Clima

14h – Oficina de mídias sociais (Instagram) – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso

14h – Oficina de pintura em pano de prato – Casa da Mulher Pimentas

14h30 – Aula de yoga – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão