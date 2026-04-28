Guarulhos recebe o Prêmio Cidade Esportiva do Estado de São Paulo 2026

Guarulhos recebeu o Prêmio Cidade Esportiva do Estado de São Paulo 2026, consolidando-se como referência em políticas públicas voltadas ao esporte. A entrega ocorreu na sexta-feira, dia 24, durante o Arnold Sports Festival South America, realizado no Expo Center Norte, um dos maiores eventos multiesportivos da América Latina, que reúne atletas, gestores, empresas do setor e entusiastas do esporte, além de promover competições, feira de negócios, exposições e congressos.

Esse prêmio é uma iniciativa da Associação dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo (ASEMESP) que reconhece iniciativas e programas que fortalecem o esporte em diferentes frentes, acrescentando inclusão social, formação de base, incentivo ao alto rendimento e ampliação do acesso às atividades esportivas.

O prefeito Lucas Sanches demonstrou grande satisfação com mais esta conquista para o município. “É motivo de orgulho. Nós tratamos o esporte com muita seriedade e temos garantido muitas conquistas em razão do nosso trabalho e da dedicação de toda a equipe da Prefeitura. Esporte é lazer, é saúde, é integração e muito mais. Este prêmio só nos mostra que estamos no caminho certo e nos motiva muito a continuar esse trabalho”, reforçou.

O secretário de Esportes de Guarulhos, Ticiano Neves Tavares, participou do encontro representando o prefeito Lucas Sanches. O evento reuniu secretários e prefeitos de diversas cidades do Estado, promovendo a troca de experiências e o fortalecimento de políticas públicas voltadas ao esporte.

Para o secretário Ticiano, esse prêmio vem consagrar o trabalho intenso que vem sendo realizado pela administração municipal, representando um grande avanço no desenvolvimento do esporte guarulhense. Ele destacou o anúncio de mais de 4.800 vagas em modalidades esportivas para a população, além da inauguração do Palácio de Lutas, o primeiro do Brasil, uma conquista realizada por meio da parceria da Prefeitura de Guarulhos com o Governo do Estado de São Paulo.

Enalteceu também o reconhecimento de Guarulhos pela Federação Paulista de Atletismo por provas de rua promovidas; a realização do Campeonato Brasileiro e Paulista de arco e flecha na cidade; e ainda divulgou que em breve, será inaugurada uma das melhores pistas de esportes radicais do Brasil.

A conquista reafirma o protagonismo de Guarulhos no cenário estadual e evidencia o trabalho contínuo da administração municipal em investir no esporte como instrumento de transformação social, cidadania e desenvolvimento