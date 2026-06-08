Ginástica artística de Guarulhos é campeã dos Jogos Abertos da Juventude

O fim de semana foi marcado por grandes resultados guarulhenses nos Jogos Abertos da Juventude, que acontece em Barretos, interior do Estado. A equipe de ginástica artística confirmou seu favoritismo e foi campeã da competição, faturando dez medalhas, na sexta-feira (5).
Manuela Kriegel foi destaque com três medalhas conquistadas: primeiro lugar na trave e no individual geral e terceiro no salto. Na trave, teve dobradinha de Guarulhos com Melissa Marin campeã e Lavínia Freire vice-campeã.
Já na trave, o pódio foi 100% de Guarulhos com Manuela Kriegel em primeiro lugar, como já citado, seguida por Estela Leal e Valentina Teixeira, em segundo e terceiro, respectivamente. Lara Vicente garantiu o bronze no solo e a prata no individual geral.
Com a soma dos resultados, a equipe de Guarulhos sagrou-se campeã da competição, fruto de um intenso e competente trabalho de base que coloca a cidade entre as melhores do país.
Outros resultados
O sábado (6) foi marcado pelas estreias das equipes masculinas e femininas de handebol e feminino.
O basquete masculino Apagebask/Guarulhos teve um revés por 73 a 54, enfrentando o Santos. Já o feminino Apagebask/Guarulhos garantiu a vitória por 68 a 53 contra Tupã.
O handebol feminino Aciseg/Guarulhos perdeu para Tietê, terminando o jogo em 27 a 23. O handebol masculino Aciseg/Herkules/Guarulhos garantiu a vitória por 41 a 19 contra Jales.
Já no domingo (7) as equipes seguiram na fase de grupos. O basquete masculino Apagebask/Guarulhos atropelou o time da casa, vencendo Barretos por 114 a 19. O feminino Apagebeask/Guarulhos venceu Praia Grande por 39 a 23.
Já no handebol feminino Aciseg/Guarulhos teve outro resultado negativo, perdendo de 42 a 10 para Jundiaí, e se despediu da competição, enquanto o masculino Aciseg/Herkules/Guarulhos venceu Taquaritinga por 40 a 9.