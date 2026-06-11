Atletismo e judô conquistam medalhas nos Jogos Abertos da Juventude

Esta quarta-feira (10) foi marcada por quatro conquistas de Guarulhos nos Jogos Abertos da Juventude de Barretos, com três medalhas no atletismo e uma no judô. Já nesta quinta-feira (11), foram mais duas medalhas no atletismo.
No judô, Isabelly Fernandes garantiu bronze na categoria pesado +78kg. No atletismo, Lais Sabino foi campeã nos 400m rasos, Phelipe Henrique garantiu bronze nos 5.000m rasos e Vinicio Ribeiro foi vice-campeão no salto com vara.
No segundo dia do atletismo, João Gabriel Amorim garantiu bronze nos 400m com barreiras. E o revezamento feminino 4x400m de Guarulhos foi bronze com as atletas: Letícia Ferreira, Isabella Guedes, Bedjanaelle Prezon e Lais Sabino.
Guarulhos ainda segue disputando no handebol masculino, basquete feminino, 3×3 feminino e ginástica rítmica. A competição termina no sábado (13).