Prefeitura zera fila de espera e renova aparelhos de CPAP para pacientes com apneia do sono

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria da Saúde, está avançando em uma importante etapa de fortalecimento da assistência a pacientes diagnosticados com Síndrome da Apneia e Hipopneia Obstrutiva do Sono (SAHOS) moderada e grave. A iniciativa faz parte do Protocolo Municipal para Dispensação do Equipamento CPAP (Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas).

A ação está renovando os aparelhos de 410 pessoas que já utilizam o equipamento e vai zerar a fila de espera de 139 pacientes que aguardavam pelo tratamento desde dezembro de 2024.

O processo de modernização e ampliação do atendimento foi viabilizado pela contratação de uma nova empresa prestadora de serviços, garantindo mais segurança e eficiência ao programa. A Sahos é uma doença caracterizada por interrupções repetidas da respiração durante o sono. Se não tratada com o CPAP, principal terapia para a condição, ela compromete o bem-estar e aumenta drasticamente os riscos de hipertensão, doenças cardiovasculares, AVC, além de causar sonolência excessiva durante o dia e prejuízos cognitivos.

A logística foi planejada para dar total comodidade aos usuários. Na primeira fase, iniciada no dia 2, os pacientes que utilizam o CPAP associado à Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada começaram a receber o suporte diretamente em suas casas, por meio da empresa White Martins. Essa mesma atenção domiciliar está sendo dedicada a todos os pacientes acamados ou restritos ao leito.

Já as trocas de aparelhos fornecidos pela antiga empresa contratada e as novas entregas para quem estava na fila de espera, começaram a ser realizadas nesta semana, desde o dia 9. Os atendimentos acontecem nos quatro Centros de Especialidades Médicas de Guarulhos (CEMEG) do município. As equipes das unidades de saúde continuam em contato com os usuários para orientar sobre os horários e realizar os agendamentos.

De acordo com a Secretaria da Saúde, o momento representa um avanço essencial para a saúde pública de Guarulhos, pois restabelece a dignidade e a qualidade de vida de quem convive com uma patologia de alto impacto no cotidiano. Ao humanizar o atendimento e eliminar a fila reprimida desde o ano passado, a gestão municipal reforça o compromisso de oferecer uma rede de cuidados eficiente, ágil e acolhedora.