Cine Memória exibe produções guarulhenses sobre inclusão social e cultura urbana

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos promove na próxima terça-feira, dia 16, uma edição especial do Cine Memória com a exibição dos curtas-documentários guarulhenses “Sonhador de Rua”, de Marcelo Guanaes, e “Batalhas”, dirigido por Diego Alonso Meza e produzido pelo Coletivo Companhia Bueiro Aberto. A sessão acontece no Arquivo Histórico Municipal Araci Borges Dias Martins, com entrada gratuita.

A iniciativa integra o projeto Cine Memória, que busca valorizar a produção audiovisual realizada em Guarulhos, ampliar o acesso à cultura e estimular reflexões sobre temas sociais, históricos e identitários presentes no cotidiano da cidade.

Sonhador de Rua

Dirigido pelo cineasta Marcelo Guanaes, formado pela Latin American Film Institute, o documentário “Sonhador de Rua” apresenta histórias marcadas pela vulnerabilidade social e convida o público a refletir sobre a empatia, a dignidade e a importância de enxergar aqueles que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia.

Com mais de uma década de atuação na área audiovisual, Guanaes desenvolve trabalhos que transitam entre documentários, ficção e produções institucionais, sempre com foco em narrativas humanas e sensíveis.

Batalhas

Produzido durante a Oficina Filme de Bairro, realizada pelo Coletivo Companhia Bueiro Aberto, o curta-documentário Batalhas acompanha a trajetória de Adams, referência da cena slam da cidade, e Kevyn, conhecido pelas batalhas de rima que movimentam a cultura urbana local.

O filme revela os desafios enfrentados pelos artistas em suas rotinas e evidencia a potência da cultura hip-hop como ferramenta de expressão, pertencimento e transformação social.

Serviço

Cine Memória – Exibição dos curtas “Sonhador de Rua” e “Batalhas”

Data: 16 de junho (terça-feira)

Horário: das 19h às 21h30

Local: Arquivo Histórico Municipal Araci Borges Dias Martins

Endereço: avenida Monteiro Lobato, 734 – Vila Camargos – Guarulhos

Classificação etária: Livre

Inscrição: não é necessária

Informações: (11) 2442-8723

E-mail: [email protected]

Entrada: gratuita

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos