Cata-Tralha atende Chácara Cabuçu e mais seis bairros no final de semana

Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, passarão neste sábado (13) pelas ruas dos bairros Chácara Cabuçu e Recreio São Jorge. No domingo (14) os bairros atendidos serão Centro, Jardim Guarulhos, Jardim Gumercindo, Jardim Santa Francisca e Vila das Palmeiras.

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. O Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira a programação

Sábado – 13 de junho

Chácara Cabuçu

Rua B, rua C, rua D, rua Existente, rua Governador Archer, avenida Guariba, rua Hans Heitel Hohl, rua Monte Azul Paulista, rua Monteiro, rua Paraíso, viela Paris, viela Pirangi, rua Pitangueiras, rua Sales, rua Santos, rua Severina, rua Sossego, viela São Tomé, rua Tabapuã, rua Taiaçu, rua Terra Boa, rua Urupês, rua Joaquim Augusto de Aguiar, rua Idalina Abude, Av. Anna Rodrigues de carvalho até o N° 50, rua João Luís Rodrigues, rua da Esperança, rua Maria Guilherminia, Av. Pedro de Souza Lopes (5.500 a 7.800), rua Dois , rua Três, rua Um, rua Quatro, rua Cinco, rua Seis, rua Sete, rua Oito, rua Dez, rua Nove, rua Doze, rua Onze, rua Treze, rua Quatorze , rua Quinze, rua Dezesseis , rua Dezessete, rua Dezoito, rua Dezenove, rua Vinte, rua Cabuçu , viela dos Unidos, viela Primavera, viela Sol Nascente , rua B, rua Flor de Oliveira, rua Existente, rua Francisco Rodrigues de Oliveira, estrada David Correa, rua Maria Luiza Reis Monteiro Santos, rua Orlando K de Oliveira, rua Osminda Maria Ribeiro, rua Shigueo Hozozuca, rua Capitão Abner, rua Sebastião Orem, rua Maria Orem, rua Mario Rodrigues , rua Almeida Torres, viela Silvia Estevão, rua Jonas Gulart, rua Cizanea e estrada do Sabão até o n° 800.

Recreio São Jorge

Rua Adália, rua Agudos do Sul, rua Airton Senna, rua Alceu Barbosa, rua Alzira Campos, rua Amazonas, rua Antenas, rua Antonio Carlos, viela Araguaia, rua Avenca, rua Azaléia, rua Belém, rua Bem-Te-Vi, rua Benedito Miranda, rua Boa Nova, viela Boa Vista, rua Butiara, rua Butiá, rua Cambará, viela Campos, rua Canaã, rua Carpina, rua Chico Mendes, rua Cipó, rua Cizanea, travessa Cizanea, rua Conceição Araguaia, rua Coqueiro, rua Costa, rua Cravo, travessa Dois, viela Dois, rua Elias José de Souza, viela Esperança, rua Felipe Marcondes Rúbio, rua Galdino Patacho, rua Galiléia, rua Garcia, rua Girassol, rua Goulart, rua Gravatal, rua Hortência, rua Igara, rua Irmã Dulce, rua Itaberaí, rua Itororó, viela Liza, rua Lírio, rua Margarida, rua Mariópolis, rua Miranda, rua Monte Belo de Souza, rua Natalina, viela Nova Esperança, rua Nove, viela Nunes, rua Oito, rua Orquídea, viela Oscar Antonio de Oliveira, avenida Palmira Rossi, rua Paquitá, rua Paraguaçu, rua Paraná, travessa Particular, viela Particular, rua Paulo Otaviano, rua Pinheiro, rua Pirapora, rua Ponte Alta, travessa Ponte Alta, rua Porto Lucena, viela Progresso, viela Projetada, rua Quatro, viela Quatro, rua Quatro de Março, viela Quatro de Março, estrada Recreio São Jorge, rua Renascença, rua Restinga, rua Ribeirão Sul, rua Rosa, rua Salvador José Antônio, rua Samambaia, rua Sami, viela Sanitária, rua Santa Catarina, rua Santa Emília, rua Santa Fé, viela Santa Izabel, viela Santa Marcelina, rua Santana Montes, viela Santos, rua Servidão, travessa Servidão, rua Silvestre, viela Simone Costa, rua Souza Reis, viela Souza Reis, rua São Caetano, rua São Félix das Balsas, travessa Tancredo Neves, rua Tom Jobim, rua Tomaz Pires dos Santos, rua Três de Março, rua Tuparetama, viela Tuparetama, rua Tupiniquins, rua Um, rua Urubici, rua Veri, rua Versalhes, rua Zumira, rua das Flores, rua do Cacau, rua do Lago e rua Ângelo Pedro Costa.

Domingo – 14 de junho

Centro

Avenida Esperança , avenida Tiradentes N°10 ao 2028, rua Arminda de Lima, rua Barão de Mauá, Ladeira Campos Sales, rua Capitão Gabriel, rua Capitão Teófilo, rua Carlos Augusto Bresser, rua Cerqueira César, rua Coronel Portilho, rua Diogo Farias, rua Dom Pedro II, rua Doutor Armando de Morais, rua Doutor Nilo Peçanha, rua Doutor Ramos de Azevedo, rua Engenheiro Prestes Maia, rua Estrela Hackimey Zeraibe, rua Felício Marcondes, rua Força Pública, rua Gabriel Machado, rua General Osório, rua José Maurício, rua João Gonçalves, rua Luiz Faccini, rua Luiz Gama, rua Sete de Setembro, rua São Vicente de Paula, praça Tereza Cristina, travessa Waldemar Júnior, rua Morvam de Figueredo, rua Nossa Senhora Mãe dos Homens até o n°1.300, rua Nove de Julho, rua Oswaldo Cruz, rua Padre Celestino, rua Quinze de Novembro, rua Roberto Tadeu Fornazari, avenida Salgado Filho n°10 ao 2.120, rua Sete de Setembro, rua Maria de Castro Mesquita, rua Tulio Brancaleoni , rua Miguel Hackmey, rua Dona Olinda de Albuquerque , rua São Domingos, rua Diogo Farias , rua Leonar Bresser Correa, rua Santo Antonio, rua Presidente Prudente, rua Corina, rua Três Marias, rua Santo Antonio , rua Dr. Angelo Vilo e rua Felizarda F. de Andrade.

Jardim Guarulhos

Rua Abraham Lincoln, travessa Arnaldo Mota, rua Francisco Antônio Miranda, rua Ipê, rua Juiz de Fora, rua Maria Lúcia Vita, rua Soldado Arlindo Sardanha, rua Doutor Gastão Vidigal e Passagem Suya.

Jardim Gumercindo

Rua Antônio Francisco da Silva, rua Arturo Fogoso Nieves, rua Cardoso Silva, rua Carmela Lamberga Thomeo, rua Cândida Matos Silva, travessa Emília Modonezzi, rua Jorge Street, rua Leonardo Vallardi, rua Marieta Lopes Marques e rua Otávio Forghiere.

Jardim Santa Francisca

Viela Abas, rua Altíria Moreira, rua Andradina, avenida Aniello Prátici, avenida Antônio de Souza, rua Attilio Trevisan, rua Bartolomeu de Gusmão, rua Carlos Leal Evans, rua Claudino Matos dos Santos, rua Doutor Artur Bernardes, rua Doutor Epitácio Pessoa, rua Doutor Washington Luiz, rua Gentil de Castro Lessa, rua José Bernardo Medeiros, rua José de Andrade, avenida Lino Antônio Nogueira, rua Mauritânia, rua Ministro José Linhares, rua Orlândia, praça Quarto Centenário, viela São José Belmonte e viela São José do Egito.

Vila das Palmeiras

Rua Alfonsus Guimarães, rua Américo de Paula Arantes, rua Ana Cardoso Santana, rua Angelina Lazari Mariussi, rua Dona Benedita, rua Doutor Delfim Moreira, rua Escritor Edgar Cavalheiro, avenida Estilac Leal, rua Etore Thomaz Tamássia, rua Felizarda Firmino de Andrade, rua Francisco de Paula Santana, rua Harry Simonsen, rua José Triglia, rua Poeta Castro Alves, rua dos Metalúrgicos, praça dos Sindicatos, rua Ana Cardoso Santana, rua Iraci Santana, rua Guiomar Santana e rua Sold. Estanostal Wojcik.