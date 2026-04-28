Guarulhos recebe o Prêmio Cidade Esportiva do Estado de São Paulo 2026

A cidade de Guarulhos foi premiada com o Prêmio Cidade Esportiva do Estado de São Paulo 2026, consolidando-se como referência em políticas públicas voltadas ao esporte.

A premiação ocorreu nesta sexta-feira (24) durante o Arnold Sports Festival South America, realizado no Expo Center Norte, um dos maiores eventos multiesportivos da América Latina, que reúne atletas, gestores, empresas do setor e entusiastas do esporte, além de promover competições, feira de negócios, exposições e congressos.

Representando Guarulhos, o secretário de Esportes, Ticiano Neves Tavares, participou do encontro, representando o prefeito Lucas Sanches. O encontro reuniu secretários e prefeitos de diversas cidades do Estado de São Paulo, promovendo a troca de experiências e o fortalecimento de políticas públicas voltadas ao esporte.

“Em pouco tempo à frente da Secretaria de Esportes, já conquistamos importantes avanços, com o anúncio de mais de 4.800 vagas em modalidades esportivas para a população, além da inauguração do Palácio de Lutas, o primeiro do Brasil, uma conquista realizada por meio da parceria da Prefeitura de Guarulhos com o Governo do Estado de São Paulo. Guarulhos também foi reconhecida pela Federação Paulista de Atletismo pelas provas realizadas nas corridas de rua, trouxemos o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista de arco e flecha para a cidade, e em breve, teremos a inauguração de uma das melhores pistas de esportes radicais do Brasil. Seguimos avançando para fortalecer cada vez mais o esporte em nossa cidade”, disse Ticiano.

O prêmio reconhece iniciativas e programas que fortalecem o esporte em diferentes frentes, incluindo inclusão social, formação de base, incentivo ao alto rendimento e ampliação do acesso às atividades esportivas.

A conquista reafirma o protagonismo de Guarulhos no cenário estadual e evidencia o trabalho contínuo da administração municipal em investir no esporte como instrumento de transformação social, cidadania e desenvolvimento.