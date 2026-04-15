Equipe de ginástica acrobática de Guarulhos é campeã do Acro Cup

Neste final de semana, a equipe de ginástica acrobática de Guarulhos sagrou-se campeã do Campeonato Acrorit Acro Cup, realizado no Ginásio Bonifácio Cardoso, na Vila Tijuco.

A competição contou com sete equipes participantes: Acrorit, Colégio Aroeira, Colégio Heitor Vila Lobos, Colégio Gardon Bandeiras, Centro de Treinamento de Ginastica Zarantonellos, Colégio Insgra e Pamela Pires – Práticas Ginásticas.

Heloisa Freire e Izadora Teodorico foram campeãs na categoria pré-infantil – 8 a 16 anos dupla. Na mesma categoria, Gabriely Campaner e Anna Mayra Queiroz sagraram-se vice-campeãs.

Na categoria infantil 9 a 17 anos duplas, Rafaela Mizuki e Lavinia Rangel ficaram em primeiro lugar. No infantil 9 a 17 anos trio, Heloisa Aquino, Gabriella Menezes, Ana Clara Ribeiro foram campeãs e Alicia Souza, Stella Batista e Giovanna Marcelino ficaram em segundo lugar.

Na categoria juvenil 10 a 19 anos trio, Karolyne Galizia, Geovanna Faria e Marina Paiva ficaram em primeiro lugar. No trio da categoria júnior 11 a 20 anos foi a vez de Emilly Camargos, Geovanna Geraldeli e Estela Fadel serem campeãs.

E na categoria sênior trio acima de 13 anos, Bianca Lopes, Bianca Couto e Valentina Amaral garantiram o primeiro lugar. Com esses resultados, a equipe Acrorit/Guarulhos foi campeã geral do campeonato.

A competição foi organizada pela Acrorit como preparação para o campeonato estadual que será realizado em Guarulhos em setembro. As atletas foram acompanhadas pela comissão técnica formada por Ana Zarantonello, Juliana Zarantonello, Gabriela Gomes e Priscila Almeida.