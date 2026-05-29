Parques Chico Mendes e Fracalanza recebem programação da Semana Mundial do Brincar neste sábado

Os parques Cemea Chico Mendes e Júlio Fracalanza recebem programação especial da Semana Mundial do Brincar neste sábado (30), a partir das 17h. A atividade é gratuita e aberta a todas as idades. Durante toda a semana, a programação contou com diversas atividades nas escolas, praças, CEUs e Centros Municipais de Educação, transformando cada ambiente em um território brincante, seguro e acolhedor.

O Parque Chico Mendes, na região do Pimentas, conta com personagens, recreação, jogos cooperativos, brincadeiras, pipoca e algodão-doce. A programação inclui caça aos dinossauros, gincanas, rodas cantadas, leitura infantil, brincadeiras com corda e bola, fantoches para crianças menores de três anos, além de atividades de colorir e oficinas de biscuit, slime, penteados, pulseiras e pintura facial.

Já a programação no Parque Júlio Fracalanza, na Vila Augusta, resgata brincadeiras diversas que marcaram gerações, dentre as quais bambolê, vai e vem, bate-bag, ioiô, cinco-marias, telefone sem fio, pogobol, mola maluca, peteca, pega-varetas, cabo de guerra, corrida de saco, corda, pião, entre outras.

Com iniciativa da Aliança pela Infância e realização da Secretaria de Educação, a 14ª Semana Mundial do Brincar segue até o dia 31 com o tema “A Potência dos Encontros”, convidando à reflexão sobre a essência do brincar e o direito fundamental à convivência.

Confira a programação completa em https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/wp_site/semanadobrincar/.