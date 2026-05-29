Prefeitura oferece aulas gratuitas de boxe às terças na Casa de Cultura São Rafael

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos oferece, a partir de terça-feira, dia 2 de junho, aulas gratuitas de boxe na Casa de Cultura Popular São Rafael. Ministradas pelo voluntário Ednaldo Pereira dos Santos, as aulas serão às terças-feiras, das 19h30 às 21h.
Voltadas para maiores de 18 anos, as aulas são destinadas a pessoas interessadas em praticar uma atividade física orientada, com foco em disciplina, condicionamento físico e desenvolvimento pessoal.
O boxe é uma modalidade que reúne técnicas de ataque e de defesa, resistência física, coordenação motora e concentração. Além do aspecto esportivo, a prática também estimula disciplina, autocontrole e bem-estar.
Inscrições abertas
As inscrições devem ser realizadas pelo portal de inscrições culturais da Prefeitura de Guarulhos, no endereço: https://atividadesculturais.guarulhos.sp.gov.br/
Serviço
Aulas de Boxe
Data de início: terça-feira, dia 2 de junho
Horário: das 19h30 às 21h
Local: Casa de Cultura Popular São Rafael
Endereço: rua Ceres, s/n – Vila São Rafael
Classificação etária: 18 anos
Inscrições: https://atividadesculturais.guarulhos.sp.gov.br/