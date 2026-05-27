Cantos das aves da Mata Atlântica é destaque de palestra no Zoológico

O Zoológico da Prefeitura de Guarulhos realizou nesta quarta-feira (27) a palestra “Escute as Aves da Mata Atlântica”, ministrada pelo biólogo Marco Melo. A atividade abordou a importância da conservação da Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo e também um dos mais ameaçados.

Durante a palestra, foram apresentadas diversas espécies de aves endêmicas do bioma, destacando suas características, importância ecológica e os desafios enfrentados para sua preservação.

Um dos destaques da atividade foi a apresentação dos cantos das aves da Mata Atlântica, proporcionando ao público uma experiência de aproximação com a fauna e incentivando a percepção sonora da natureza como ferramenta de conexão e sensibilização ambiental.

A palestra também trouxe reflexões sobre ciência cidadã, mostrando como a observação e o registro de aves podem contribuir para pesquisas e projetos de conservação, aproximando a população da produção científica e do monitoramento da biodiversidade.

Além disso, foram discutidas estratégias de conservação, abordando tanto a preservação das espécies em seus habitats naturais quanto o papel de instituições como os zoológicos na conservação, pesquisa e educação ambiental.

A atividade integrou a programação educativa do Zoológico de Guarulhos em comemoração ao Dia da Mata Atlântica, reforçando a importância da conscientização ambiental e da valorização da biodiversidade brasileira.