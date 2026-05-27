Homem é preso após agredir os três filhos com taco de beisebol e porrete no Lavras

Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos contra os próprios filhos em um conjunto habitacional da CDHU, no bairro Lavras. Segundo a Polícia Militar, ele teria agredido as três crianças, de 9, 10 e 15 anos, utilizando um taco de beisebol e um porrete de madeira. O caso aconteceu no último sábado (23) e foi registrado no 7º Distrito Policial, no Jardim São João.

A ocorrência foi atendida após acionamento do COPOM para um apartamento localizado na avenida José Brumatti, região já conhecida pelas equipes policiais por situações recorrentes de risco. No local, a mãe das crianças relatou aos agentes que havia saído para trabalhar durante a madrugada e deixado os filhos sob os cuidados do marido. De acordo com o depoimento, o suspeito saiu para consumir bebida alcoólica e, ao retornar para casa, passou a agredir os menores.

Durante o atendimento, os policiais constataram que uma das vítimas apresentava um hematoma no olho esquerdo e ferimentos no lábio, compatíveis com agressões recentes. Enquanto se deslocavam pelo condomínio, os agentes localizaram o suspeito caminhando pela área comum e realizaram a abordagem. Segundo a PM, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas o homem negou as acusações.

Dentro do apartamento, a polícia encontrou o taco de beisebol e o porrete de madeira que teriam sido usados nas agressões. As três crianças foram encaminhadas à UPA São João, onde passaram por atendimento médico, exames e medicação, sendo liberadas posteriormente. Ainda segundo a polícia, o suspeito possui antecedentes criminais por homicídio e roubo.