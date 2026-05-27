Alunos do Jardim Angélica recebem atividades do projeto Juventude na Escola

Cerca de 300 jovens do 9º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Pedro Morceli, no Jardim Angélica, participaram do projeto Juventude na Escola nesta quarta-feira (27). Coordenada pela Subsecretaria da Juventude, a ação contou com palestras informativas e orientativas sobre diversos assuntos e oportunidades como forma de estimular e incentivar o protagonismo juvenil.

O projeto contou com uma programação diversificada que incluiu temas como direitos básicos do consumidor (Procon Guarulhos), educação financeira, acolhimento e inclusão da pessoa com deficiência (Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão), primeiros socorros, empregabilidade, gestão de resíduos, mundo da aviação, saúde mental (projeto Juventude Acolhedora), arte e música e captação de currículos (projeto Partiu Trampo).

Para a vice-diretora da instituição de ensino, Robélia Dias Santos, a iniciativa da Prefeitura de Guarulhos proporciona orientações e informações importantes para a formação dos estudantes. Ela elogiou a parceria com a administração municipal, pois traz o resgate tanto das questões sociais e da cultura para o jovem de nosso município como de empregabilidade porque eles têm dificuldade de conseguir emprego no próprio bairro.

Estudantes

Aos 16 anos, o aluno do 1º ano do ensino médio, Alex Jesus da Silva, vive no Parque São Miguel e pretende fazer faculdade de medicina ou de direito. Ele assistiu à palestra sobre primeiros socorros e a considerou muito interessante por ajudar o jovem a conhecer a profissão de enfermagem.

Por sua vez, Emilly Vitória Souza da Silva, de 15 anos, está matriculada no 1º ano do ensino médio e revelou que tem intenção de cursar Direito, pois quer ajudar a fazer justiça auxiliando pessoas inocentes que estão sendo acusadas de algo que não fizeram. Moradora do bairro, a aluna participou da palestra sobre educação financeira e acredita que agregou conhecimentos sobre a importância de gastar com consciência e buscar sempre ter uma reserva de dinheiro, poupando para uma emergência e investindo para aumentar essa reserva.

A comunidade escolar pode ainda assistir apresentação de dança de alunos da E.E. Professor Homero Rubens de Sá, participar da apresentação do DJ Judeu e de karaokê.

A Subsecretaria da Juventude integra a Secretaria de Direitos Humanos.