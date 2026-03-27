ENIAC promove Innovation Fest 2026, com imersão em IA, tecnologia e inovação

O Centro Universitário ENIAC será palco do Innovation Fest 2026, uma semana dedicada à Inteligência Artificial, tecnologia e inovação, entre os dias 06 e 10 de abril. Durante o evento, o público terá uma imersão completa com painéis, oficinas práticas, bootcamps e a grande final do Hackathon ENIAC Lab, reunindo profissionais, estudantes e especialistas interessados em compreender como a IA está transformando empresas, indústrias e profissões.

A entrada é gratuita, por meio de ingresso solidário (doação de 1kg de alimento não perecível por dia de participação). Toda arrecadação do evento será destinada a ações de interesse público na cidade, reforçando o compromisso social da iniciativa e ampliando seu impacto para além da formação tecnológica.

Com uma programação voltada à reflexão, experimentação e difusão da cultura digital, o festival se posiciona como um espaço formativo e educativo, incentivando a criação de soluções reais e o desenvolvimento de competências tecnológicas. “O Innovation Fest 2026 reforça o papel de Guarulhos como um polo emergente de inovação e tecnologia, ao conectar conhecimento, prática e impacto social em uma única iniciativa. O projeto também reforça seu compromisso social ao destinar integralmente a arrecadação para ações de interesse público na cidade”, afirma o diretor geral do ENIAC, Pedro Guérios.

Imersão completa

O evento contará com mais de 10 painéis formativos sobre Inteligência Artificial e inovação, reunindo especialistas para discutir como a IA está sendo aplicada, na prática, em áreas como gestão, engenharia, saúde e educação, com foco nas transformações do mercado de trabalho.

O público também poderá visitar as cinco oficinas práticas com aplicação real de tecnologia e duração média de três horas, nas quais os participantes poderão experimentar ferramentas digitais, desenvolver protótipos e aplicar conceitos de forma prática.

Outro destaque são os Bootcamps e oportunidades de networking com profissionais do mercado: a programação inclui atividades imersivas e encontros com especialistas e lideranças, promovendo conexões que podem gerar oportunidades profissionais e aceleração de projetos.

Nessa edição, o Innovation Fest 2026 contará com o patrocínio exclusivo do ENIAC Lab, o Hackathon da instituição, além da presença de palestrantes como Ariane Reisier, Head de IA e Performance Digital na Conquest One, que fará apresentação com o tema “A IA na Transformação Digital das Empresas”, Rodrigo Rocha, diretor da Muralis Tecnologia e sócio-fundador da Lead Comex, que palestrará sobre “A 2ª Onda da IA – Quem decide quanto a máquina decide?”, entre outros especialistas.

“O festival contará com profissionais atuantes no mercado de tecnologia e inovação, trazendo experiências reais e tendências atuais sobre o uso da inteligência artificial em diferentes setores”, conclui Pedro Guérios.

A inauguração do evento contará com um show da banda Diet Music, com cover dos Mamonas Assassinas, no dia 06, às 20h30. Os ingressos podem ser retirados individualmente no FABLAB (ENIAC – entrada no térreo), até o dia 03 ou até lotação máxima (300 vagas).

CONFIRA A AGENDA DE OFICINAS, PAINÉIS E PALESTRAS NESTE SITE.

Serviço

ENIAC Innovation Fest 2026

Data: De 06 a 10 de abril

Local: ENIAC, Rua Força Pública, 89 – Centro – Guarulhos (SP)

Informações: https://www.eniac.edu.br/innovation-fest