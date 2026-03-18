Cemear movimenta mais de 2 mil pessoas por semana com cursos para toda a família

O Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear) tem se destacado como um importante espaço de formação, bem-estar e convivência para a população da região do Macedo e arredores, oferecendo cursos gratuitos que atendem crianças, jovens e adultos. O local recebe, em média, cerca de 2 mil frequentadores por semana, que participam das diversas atividades oferecidas, como ginástica, dança, costura, artesanato, línguas e música.

Entre as oportunidades disponíveis, ainda há vagas para o curso de costura criativa infantojuvenil, destinado a jovens de 14 a 17 anos, ideal para iniciantes que desejam aprender técnicas básicas de costura com criatividade. Atualmente, são mais de 120 alunos matriculados.

Já o curso de introdução à escultura e modelagem, é direcionado a alunos com idade a partir de 13 anos, com três turmas abertas às segundas, terças e quintas-feiras, sempre das 7h às 9h.

Na área de música, o espaço oferece aulas de flauta doce para maiores de 18 anos, violão para crianças de 10 a 13 anos e adultos, além de atividades de prática de banda.

O Cemear também disponibiliza vagas para teatro infantojuvenil, voltado a participantes com idade entre quatro e 17 anos, e para teatro adulto. Para quem busca bem-estar, há turmas de arteterapia com foco na promoção da saúde e qualidade de vida para quem tem a partir de 18 anos de idade.

As atividades físicas também fazem parte da programação, com yoga e funcional para crianças a partir de sete anos e turmas para adultos. Há vagas de balé infantil para quem tem de sete a nove anos, às terças-feiras, das 10h30 às 11h30. Também às terças, das 19h às 20h, tem aula de dança de salão, e das 20h às 21h, de samba, ambas para adultos.

Ainda há vagas para inglês e espanhol para iniciantes, destinadas a jovens a partir de 13 anos e adultos. Os cursos de língua e cultura inglesa e espanhola estão entre os mais procurados no Cemear e fazem sucesso entre os alunos devido à qualificação dos professores e ao ambiente acolhedor. Ao todo, são 475 alunos matriculados entre as turmas de nível avançado, intermediário e iniciantes.

O Cemear funciona de segunda a sexta, das 8h às 21h, e aos sábados das 8h às 17h. O espaço fica na rua Abílio Ramos, 122, Macedo. Mais informações podem ser obtidas pelo por meio do telefone (11) 2475-7410.

Confira a grade completa de cursos do Cemear e de todos os demais equipamentos da Prefeitura no Portal da Educação: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/cursos/ceu/?vagas=1