Orquídeas e minhocas fecham agenda ambiental de março no CEA Virgínia Ranali

O Centro de Educação Ambiental Virgínia Ranali, no Parque Renato Maia, promove nesta reta final do mês de março oficinas para quem quer aprender produzir seu próprio adubo orgânico e cultivar uma das plantas mais admiradas por sua beleza, as orquídeas.

Neste domingo (22), às 10h, a oficina Minhocário ensina a criar em pequenos espaços e com recursos simples, esses delicados animais capazes de transformar restos orgânicos em biofertilizante de alta qualidade, por meio da compostagem. Além de produzir o próprio adubo livre de aditivos químicos, a prática ajuda a reduzir o volume de lixo enviado diariamente aos aterros sanitários.

Já na quarta-feira (25), às 10h, acontece mais uma edição da SOS Orquídeas. Educadores ambientais ensinam a montar vasos com itens fundamentais para a saúde e a beleza dessas plantas, como substratos e adubo, controlar pragas e obter novas mudas e floradas.

A oficina é realizada em meio a diferentes espécies de orquídeas, sendo a maior parte delas resgatadas da Mata Atlântica, especialmente de onde está sendo construído o trecho guarulhense do rodoanel Mário Covas.

Inscrição

Para participar das oficinas é necessário realizar inscrição por intermédio do e-mail [email protected] ou pelos telefones (11) 2475-9858/2482-1667. As atividades podem ser canceladas de acordo com as condições climáticas.

O CEA Virgínia Ranali fica na avenida Papa João XXIII, 219 – Parque Renato Maia