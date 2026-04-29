Prefeitura promove programa P.A.R.T.Y. com alunos de medicina da Unisa

A Prefeitura de Guarulhos, por meio das secretarias de Mobilidade Urbana (Semob) e da Saúde, promoveu nesta terça-feira (28), no auditório do Hospital Geral de Guarulhos (HGG), um novo encontro do P.A.R.T.Y. (Prevenção do Trauma Relacionado ao Álcool na Juventude). Desta vez, 50 alunos do curso de Medicina da Universidade Santo Amaro (Unisa) – unidade Guarulhos, que passa a integrar o quadro de parceiros do programa, participaram do encontro, que tem por objetivo a conscientização da juventude quanto aos perigos da mistura de álcool, drogas e direção.

Os futuros médicos assistiram a palestras ministradas pelo professor da Unisa, Dr. Luiz Augusto Menegazzo, que falou sobre o PARTY; por Firmino Manoel da Silva e Styvenson Koga, que abordaram a educação no trânsito; pela chefe de seção técnica da Semob, Layla Fordelone, que falou sobre fiscalização; pela dra. Cláudia Bekedorf, sobre o atendimento de urgência do Samu; e por José Roberto Jerônimo (Academia Guarulhense de Letras), que promoveu um rap sobre segurança viária com os jovens.

Durante o encontro, os universitários tiveram a oportunidade de vivenciar uma experiência imersiva com o uso de óculos que simulam os efeitos na visão de um motorista sob influência de bebida alcoólica, drogas ou medicamentos. Eles também conheceram o funcionamento do etilômetro, aparelho utilizado para medir a concentração de álcool no organismo.

A programação incluiu ainda uma visita a pacientes vítimas de sinistros de trânsito internados no complexo hospitalar.

Sobre o P.A.R.T.Y.

O programa P.A.R.T.Y. teve origem no Canadá e é considerado um modelo de referência em diversos países. Em 2026, a iniciativa completa três anos do desenvolvimento das palestras em Guarulhos, com encontros que ocorrem periodicamente no HGG.

Além das secretarias de Mobilidade Urbana e da Saúde, a iniciativa conta com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da concessionária Ecopistas, do Detran-SP, da Academia Guarulhense de Letras, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar Rodoviária, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil Municipal, da Uninove e da Unisa.