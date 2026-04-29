Programa Mão na Massa avança e leva mais qualidade de vida a moradores de oito novas ruas

A Prefeitura de Guarulhos segue investindo na melhora da qualidade de vida da população ao entregar nestes primeiros meses do ano um total de oito novas vias pavimentadas com a utilização de piso intertravado, por meio do programa Mão na Massa, ação desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura Urbana (Siurb), em parceria com a comunidade por meio do sistema de mutirão.

A ação beneficiou neste trimestre vias que proporcionavam inúmeros problemas por serem de terra, ficando praticamente intransitáveis em dias de chuvas e com muita poeira em épocas de estiagem, afetando diretamente o deslocamento e a saúde dos moradores. São elas as ruas Itapeva e Munhoz (Cumbica); ruas Aparecida dos Santos Teixeira, Nelci Alves Carvalho, Geraldo Teixeira e Agenário Oliveira Gonçalves (Recreio São Jorge); rua Mangaratiba (Parque São Miguel); e rua Tiradentes (Jardim Santa Edwirges).

De acordo com a Siurb, estão em plena execução as pavimentações das ruas Rosa, no Recreio São Jorge; Existente, no Cabuçu; Antonio Carlos de Souza, no Jardim Fortaleza; a rua José Ferreira Santos, na Vila Any e a rua das Paineiras, no Jardim Santa Edwirges.

Mão na Massa

O programa Mão na Massa é desenvolvido pela Siurb, por meio do Departamento de Pavimentação e Mutirões Comunitários, que fornece os insumos necessários para a implantação do piso intertravado, guias, sarjetas e calçadas, além da execução de serviços de drenagem, com a implantação de caixas de coleta, galerias, tubulações, rampas e escadas hidráulicas.

O Mão na Massa proporciona sustentabilidade, transparência e responsabilidade, uma vez que conta com a parceria da comunidade que, em sistema de mutirão, contribui parcialmente com a mão de obra, cooperação esta que amplia a eficiência das entregas.