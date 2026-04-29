Garantia de 90 dias para bens e serviços duráveis é assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor

O Código de Defesa do Consumidor atesta o prazo de 90 dias de garantia em compras e contratações de produtos e serviços duráveis. Isso significa que, caso o produto apresente defeito nesse período, o consumidor pode solicitar o conserto sem custo.

Por bens duráveis são considerados aparelhos eletrônicos como televisores, celulares e computadores, eletrodomésticos, como geladeiras e máquinas de lavar; móveis, como sofás, camas e armários e bens de transportes, como carros e motos. Já na categoria de serviços duráveis se enquadram reformas e construções, manutenções técnicas e serviços como próteses dentárias.

O consumidor que se sentir lesado pela falta de atendimento correto da loja ou prestador de serviço deve abrir formalmente uma reclamação no Procon Guarulhos. Para dar andamento ao processo, é necessário apresentar um documento que comprove a compra, como recibo, nota fiscal ou comprovante de pagamento.

Os atendimentos presenciais do Procon Guarulhos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas unidades Centro (rua Sete de Setembro, 164), São João (rua Mesquita, 29 | (11) 2408-4315) ou Pimentas (estrada do Capão Bonito, 53 | (11) 3202-1312).