Queda de preços no X Supermercados é 15 vezes maior que a da economia nacional

Nesta semana o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que a inflação do País foi de -0,02%. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. No mesmo período, os preços nas prateleiras e gôndolas do X Supermercados caíram 3%. A rede nascida em Guarulhos e que hoje conta com 13 lojas na região metropolitana e na Capital, conseguiu derrubar os preços em um ritmo 15 vezes mais rápido do que a economia geral.

“As pessoas estão levando mais produtos para casa pagando no caixa o mesmo valor de meses anteriores”, explica Silvio Alves, CEO do X Supermercados. Os dados internos da rede demonstram a queda dos preços finais para os consumidores. “Identificamos essa queda de preços. Em geral, toda cadeia alimentícia e produtos de limpeza estão saindo mais baratos para o nosso cliente”.

A análise de Silvio é corroborada pelo comunicado do próprio IBGE, que demonstra que a alimentação e bebidas foi um dos quesitos com maior queda de preços, fechando agosto com queda de 0,44%. Os alimentos que ficaram mais baratos foram: batata inglesa (-19,04%), tomate (-16,89%) e cebola (-16,85%).

Questionado sobre os motivos que levam o X Supermercados a ter um resultado 15 vezes maior que a economia brasileira quando o assunto é deflação, Silvio destaca o trabalho de sua equipe. “É uma sucessão de processos. Por exemplo, nossos compradores estão sempre em negociações para conseguir o melhor preço dos fornecedores, seja um produtor de hortaliças ou uma grande indústria química. O time de logística e de organização das lojas, está focado em diminuir ao máximo o desperdício. É assim, trabalhando em todos os setores, que conseguimos reduzir os preços na prateleira”, completa Silvio.