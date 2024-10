Ticiano reúne novos parlamentares eleitos na Câmara

- PUBLICIDADE -



O presidente da Câmara de Guarulhos, Ticiano (PSD), recebeu vereadores recém-eleitos, na manhã desta segunda-feira (21). Foi o segundo encontro promovido pelo presidente para iniciar a integração entre os novos parlamentares. Desta vez, a reunião contou com a participação dos vereadores eleitos: Carlos Veloso (Novo), Daniel Alves (DC), Daniel Santos (PP) e Junior Caiçara (Novo).

Na oportunidade, Ticiano deu breves orientações sobre o trabalho legislativo, as prerrogativas de um parlamentar, o funcionamento da parte administrativa da Câmara, além de fornecer a cada novo vereador uma cópia do Regimento Interno e da Lei Orgânica do Município. Os novos parlamentares também puderam compartilhar sua história na política e os desafios que enfrentaram durante a campanha eleitoral.

Daniel Santos, que disputou uma eleição pela primeira vez em 2024, avaliou positivamente a reunião de boas-vindas. Segundo ele, o encontro também foi um momento de confraternizar com os outros parlamentares eleitos. “Conhecemos novos vereadores, sabendo um pouco de como foi a campanha e a região onde eles atuaram. Isso é muito importante. Deixa a gente mais à vontade para que, no dia que tomarmos posse, possamos desenvolver um bom trabalho aqui nesta Casa”, completou.

Para o presidente Ticiano, receber os vereadores recém-eleitos é uma maneira de demonstrar que todos são bem-vindos. “A gente tem a missão de, nos próximos quatro anos, produzir para a cidade, fazer o bem para o cidadão guarulhense. E o cidadão guarulhense espera muito de nós”, ressaltou.