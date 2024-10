Ciesp Guarulhos sabatina os candidatos a prefeito Elói Pietá e Lucas Sanches

- PUBLICIDADE -



O Ciesp Guarulhos promove na próxima semana – a última antes do segundo turno das eleições municipais deste ano, marcado para o dia 27 de outubro – duas sabatinas com os candidatos a prefeito da cidade. Elói Pietá (Solidariedade) será entrevistado na segunda-feira (21), às 17h, e Lucas Sanches (PL) na sexta (25), às 9h. As sabatinas serão conduzidas pelo diretor titular da entidade, Maurício Colin, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Ciesp.

“É de suma importância, neste momento decisivo para nossa cidade, ter uma conversa franca e direta com os candidatos a prefeito deste segundo turno. Precisamos falar de propostas, especialmente para o setor produtivo e industrial. O que está em jogo é o futuro dos nossos negócios e da população de Guarulhos”, explica Colin.

Cada entrevista terá 45 minutos de duração, quando serão feitas perguntas da diretoria e dos industriais associados ao Ciesp Guarulhos. As entrevistas acontecem no estúdio do HUB de Comunicação, no Centro.

“Nossa entidade representa um setor que gera empregos de qualidade e que ajuda a manter o equilíbrio da balança comercial da cidade. Precisamos conhecer o posicionamento de cada candidato e, assim, ajudar os industriais a tomar sua decisão”, completa Colin.

Serviço

Sabatina CIESP Guarulhos com os candidatos a prefeito 2024

Elói Pietá (SD) – Segunda-feira, 21/10, às 17h

Lucas Sanches (PL) – Sexta-feira, 25/10, às 9h

Transmissão ao vivo pelo Facebook, Instagram e YouTube do CIESP Guarulhos