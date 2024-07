Lucro do McDonald’s recua 12% e vendas caem após pandemia

- PUBLICIDADE -



No segundo trimestre de 2024, o McDonald’s registrou o lucro de US$ 2,02 bilhões. Este número representa uma queda de mais de 12% em comparação ao mesmo período de 2023 que ficou em US$ 2,31 bilhões. Esta informação consta no balanço divulgado pela própria empresa na última segunda-feira (29).

Após os ajustes, o lucro por ação em abril e junho ficou em US$ 2,97, abaixo da estimativa do mercado. Os analistas consultados pela FactSet (empresa americana focada em dados financeiros) imaginavam uma alta de US$ 3,07. A receita da rede de fast food diminuiu 0,1% em relação ao ano anterior, somando US$ 6,49 bilhões.

As vendas das lojas que foram abertas há pelo menos um ano caíram 1% em todo no segundo trimestre. Esta foi a primeira queda desde o último trimestre de 2020, ano em que a pandemia provocou o fechamento de lojas.

Nos Estados Unidos, as vendas nas lojas caíram de 0,7%. Na China, a queda alcançou 1,3%. Também houveram reduções na comercialização de produtos na França e no Oriente Médio, local aonde de acordo com a imprensa, as pessoas estão boicotando o McDonald’s por causa da percepção de que a companhia apoia Israel no conflito em Gaza.

Segundo informações da empresa, o faturamento cresceu 1% no segundo trimestre, excluídos os efeitos cambiais. Em nota, o presidente da rede Chris Kempczinski, reconheceu a mudança de comportamento dos consumidores, afirmando que ele estão “mais criteriosos” com seus gastos.