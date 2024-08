Guarulhos exportou US$ 1,22 bilhão no primeiro semestre de 2024 

- PUBLICIDADE -



No primeiro semestre de 2024, as exportações de Guarulhos, onde funciona uma Diretoria Regional do Ciesp, registraram US$ 1,22 bilhão, um decréscimo de 5,9% na comparação interanual. As importações somaram US$ 1,44 bilhão, o que significa queda de 5% frente ao mesmo período do ano passado.

Os principais produtos exportados foram combustíveis minerais (47,2%), máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (12,6%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (9,5%). As importações concentraram-se em máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (21,1%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (12,1%) e plásticos e suas obras (9%).

No período analisado, os principais destinos das exportações de Guarulhos foram os Estados Unidos (24%), Brasil (11,1%) e Argentina (7,6%). As compras tiveram como principais origens a China (26,2%), Estados Unidos (22,1%) e Alemanha (9,2%).

Rafael Cervone, presidente do Ciesp e primeiro vice-presidente da Fiesp, salienta que “a indústria, cujo avanço e fortalecimento temos defendido perante o governo, pode contribuir de modo cada vez mais significativo para ampliação das vendas internacionais, tanto em volume quanto pelo fato de incluir produtos de alto valor agregado na pauta de exportações”. Ele lembra, também, que o Ciesp presta assessoria na área do comércio exterior às empresas associadas. Para isso, basta entrar em contato com a Diretoria Regional ou com a Central de Atendimento, pelo telefone (11) 3549-3232 ou e-mail: [email protected]