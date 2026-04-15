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Prefeitura realiza lançamento da Feira do Estudante de Guarulhos 2026 em evento no Paço Municipal

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Fabio Nunes Teixeira/PMG

A Feira do Estudante de Guarulhos 2026 será nos dias 2 e 3 de setembro, das 8h às 22h, no Espaço Inter (avenida João Cavalari, 83, Ponte Grande). O lançamento oficial do maior evento do Alto Tietê para a juventude foi acompanhado, no auditório do Paço Municipal, por um público de cerca de 70 pessoas, entre representantes de universidades, faculdades, cursos pré-vestibulares, técnicos e profissionalizantes, escolas de idiomas e empresas de estágios e de empregos.

Para o prefeito Lucas Sanches, “a Feira do Estudante oferece alternativas aos jovens para o encaminhamento da carreira e auxilia na escolha de uma profissão, ampliando as perspectivas de seus futuros”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Redoschi, destacou o papel da educação na formação do cidadão durante sua participação. Para ele, a nação que educa bem suas crianças e jovens tem um futuro próspero, pois eles serão a força motriz do seu desenvolvimento econômico.

Por sua vez, o secretário de Cultura e Turismo, João Marcio Vaz, lembrou que a feira oferece estágios, workshops sobre diversos temas do conhecimento e que o benefício social do evento é possibilitar o investimento em educação e emprego.

Agradecendo as secretarias parceiras, de Cultura e a de Desenvolvimento Econômico, e suas equipes, o subsecretário da Juventude, Joas Rodrigues de Melo, destacou que a meta é aperfeiçoar o evento. Ele informou que vai fazer uma feira melhor que a do ano passado e para isso escolheu um local mais amplo e haverá entre 150 e 170 ônibus transportando os estudantes das escolas públicas para o Espaço Inter nos três períodos escolares.

Expectativa

A Feira do Estudante é um ambiente de aprendizado, conexão e oportunidades, que visa a aproximar os jovens de oportunidades, de informações e de orientações que os auxiliem na escolha de suas carreiras profissionais e acadêmicas, no acesso ao mercado de trabalho e no desenvolvimento pessoal.

Além disso, o evento oferece visibilidade às empresas e às instituições participantes, possibilitando atrair novos públicos e oportunidades de crescimento. A expectativa de público para a edição de 2026 é superar a marca de 18 mil pessoas que foram ao evento no ano passado.

A Universidade Cruzeiro do Sul – Guarulhos integrou o evento em 2025 e, segundo sua supervisora comercial, Alexandra Bidoia, a ideia é participar novamente. Para ela, a Feira do Estudante foi excelente no ano passado porque conseguiu atingir alunos de algumas escolas. A participação ocorreu pela importância do relacionamento com a cidade, uma vez que o papel da universidade é trazer a transformação para o jovem, a família e a sociedade.

Já o coordenador pedagógico do curso Poliedro Guarulhos, João Hipólito, acredita que este ano será a primeira vez do curso pré-vestibular na feira e que irão participar este ano porque querem atingir também os alunos de escolas públicas para que entendam os mecanismos de acesso à universidade e como funcionam os vestibulares.

Empresas e instituições interessadas em participar da Feira do Estudante de Guarulhos 2026 podem obter mais informações por e-mail ([email protected]), telefone (11) 2408-0255), WhatsApp (11) 96305-6974 ou pessoalmente na Subsecretaria da Juventude, localizada na rua Guarulhos, 22, Gopoúva.

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