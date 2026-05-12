Revista científica Semana do Conhecimento dá visibilidade a mais de mil projetos acadêmicos

A Semana do Conhecimento, tradicional evento científico da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), que neste ano entra em sua décima edição, comemora mais uma importante marca: a publicação de 1.320 projetos acadêmicos no veículo digital de divulgação científica SDC, um portal dedicado à publicação, organização e divulgação dos projetos apresentados, contemplando seus quatro quadros principais, quais sejam, Expocriatividade, Feceg – Feira de Ciências e Engenharia de Guarulhos e Semcitec – Seminário Municipal de Ciência e Tecnologia.

O portal, cuja manutenção e curadoria fica a cargo do Departamento de Ciência, Inovação, Ampliação Digital e Cidade Inteligente, mais do que um espaço de registro, atua como um repositório de ideias, pesquisas e iniciativas inovadoras, permitindo a valorização do trabalho desenvolvido por estudantes, pesquisadores, empreendedores e profissionais de diferentes áreas do conhecimento.

A publicação dos trabalhos é parte importante da participação dos estudantes, uma vez que no meio acadêmico a veiculação de projetos de pesquisa em meios reconhecidos pela comunidade científica implica credibilidade ao pesquisador, pontos em concursos e possibilidade de citações de seus trabalhos por outros autores.

Assim como para a Prefeitura de Guarulhos, também para as instituições de ensino parceiras no município a Revista SDC representa uma importante ferramenta de divulgação científica na cidade, especialmente por garantir aos jovens estudantes guarulhenses um início precoce na vida acadêmica, possibilitando a publicação de seus trabalhos desde o ensino fundamental 2, passando pelo médio, técnico, iniciação acadêmica, graduação e pós-graduação.

O acervo completo pode ser consultado no endereço https://sdc.guarulhos.sp.gov.br/ e também é possível saber mais sobre o evento no Instagram, acessando https://www.instagram.com/conhecimentogru/.