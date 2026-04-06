Maratona de inovação e tecnologia de Guarulhos tem inscrições abertas

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A partir desta segunda (6) estão abertas as inscrições gratuitas para a tradicional Maratona de Inovação e Tecnologia de Guarulhos: o Experimenta! 2026, que nesta edição apresenta o tema Desenvolvimento Social. A promoção é da Prefeitura, com a coordenação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), e os interessados devem se inscrever pelo site https://experimenta.guarulhos.sp.gov.br/.

O evento chega a seu décimo aniversário, consolidando-se como um dos principais acontecimentos de empreendedorismo tecnológico e inovador na cidade e como política pública de grande sucesso, que, ao longo de sua história, já premiou e trouxe à realidade diversos projetos inovadores e empreendedores de base tecnológica, cujas soluções têm se incorporado ao dia-a-dia da administração municipal.

Neste ano a realização será entre os dias 22 e 24 de maio. No dia 22 (sexta-feira), ao final da tarde, acontecerá a modalidade Pitch4Gru, em que empresas de base tecnológica, que já estejam ao menos em estágio pré-operacional no mercado, irão realizar uma apresentação de até cinco minutos sobre o seu negócio para uma banca de avaliadores que escolherão as melhores soluções.

Já no dia 23 (sábado) e 24 (domingo) acontece o Hackathon, modalidade em que os participantes terão acesso aos desafios propostos por representantes da Prefeitura de Guarulhos e terão 24 horas para desenvolver as soluções inovadoras. Posteriormente, também vão apresentar essas soluções em formato de pitch (apresentação rápida e objetiva de uma ideia, projeto ou negócio, projetada para despertar interesse imediato e vender uma proposta a investidores ou clientes) para uma banca de avaliadores que irá escolher as melhores soluções. Em ambas as categorias, as melhores soluções serão premiadas e também há a possibilidade de incorporação do projeto às políticas públicas municipais.

À frente do Experimenta! desde sua criação, Chrystopher Montenegro, chefe de divisão técnica, considera que a ampla gama de secretarias já atendidas pela maratona reafirma a potencialidade da tecnologia como forma de minimizar problemas, agilizar processos e contribuir com criatividade para a contínua melhoria dos procedimentos da gestão municipal, reforçando, com isso, aquela que é a principal virtude do método, que é trazer um olhar externo e inovador para dentro da administração, renovando com ideias o trabalho dos servidores municipais.

Serviço

As inscrições são gratuitas e estão disponíveis no site do experimenta, onde também é possível conhecer o regulamento na íntegra: https://experimenta.guarulhos.sp.gov.br/.