GCM de Guarulhos reforça segurança em operação regional com 60 agentes

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A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos participou na quinta-feira (2) da Operação Fronteiras Seguras com 60 agentes, 26 viaturas e dois cães policiais.

A ação integrada reuniu também, forças de cidades do Alto Tietê para ampliar a presença nas ruas e reforçar a segurança da população. No total, cerca de 100 viaturas e 200 agentes com apoio da Polícia Militar e Polícia Cívil.

Com atuação em pontos estratégicos, a operação garantiu maior visibilidade, prevenção e proteção aos cidadãos.