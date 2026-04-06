Prefeitura remove descarte irregular em diversos pontos da cidade

"

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta segunda-feira (6), a remoção de descarte irregular em ruas localizadas na Vila Galvão, Parque Continental, Picanço, Cocaia, Morros e no Jardim Paraíso. As ações foram realizadas por equipes das regionais Vila Galvão/Cabuçu e Taboão.

Resíduos foram removidos na praça Santos Dumont e na rua Diadema (Vila Galvão), na rua Antônio Alexandre de Araújo (Parque Continental), na rua Rahal (Picanço), nas ruas Odorico José de Bim e Conceição do Rio Verde (Morros), no Cocaia e na rua Nossa Senhora do Socorro (Jardim Paraíso).

Nos pontos foram encontrados restos de móveis, sofás, restos de vegetação, resíduos oriundos da construção civil, entre outros. Os descartes foram transportados e armazenados em local apropriado.

A população pode colaborar com a administração municipal denunciando o descarte irregular, por meio do telefone 2475-4999.

A SAR reafirma o compromisso da Prefeitura com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.