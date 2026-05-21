Guarulhos prende dois agressores por violência doméstica no Centro e em Cumbica

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu dois homens por violência doméstica contra a mulher nesta quarta-feira (20), em ações da Patrulha Maria da Penha.

No Centro, a equipe foi acionada pelo 153 para ir ao Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA), onde a vítima relatou agressões e ameaças com arma de fogo. Os agentes localizaram o suspeito e apreenderam uma réplica de pistola em sua residência, conduzindo as partes ao 1º Distrito Policial.

Em Cumbica, a vítima procurou ajuda diretamente na Inspetoria Leste. Os GCMs prenderam o agressor em casa, com uma faca utilizada nas ameaças, encaminhando o caso ao 4º Distrito Policial.

Os dois indivíduos foram presos em flagrante por violência doméstica, ameaça e lesão corporal.