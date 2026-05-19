Prefeitura promove palestra sobre o Maio Amarelo em empresa da Vila Fátima

Dez funcionários da empresa Santa Rosa Metais, localizada na Vila Fátima, participaram nesta terça-feira (19) de uma palestra sobre segurança viária. O encontro é uma iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), e faz parte da programação da campanha Maio Amarelo.

O tema foi abordado por educadores da Escola de Mobilidade Urbana, departamento ligado à Semob. Eles falaram sobre a campanha Maio Amarelo, especialmente sobre a importância de se respeitar a legislação de trânsito com o objetivo de reduzir acidentes e mortes no trânsito.

Os colaboradores da empresa participaram de uma atividade imersiva por meio de óculos que simulam a visão de um condutor após a ingestão de bebida alcoólica, drogas, medicamentos controlados ou em estado de sonolência. Além disso, foram agraciados com um broche do Laço Amarelo e um lixocar.

Durante o mês de maio, a Prefeitura de Guarulhos promoverá palestras em empresas e órgãos públicos da cidade com o objetivo de divulgar a campanha Maio Amarelo, que tem neste ano o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”.

Em 2025, Guarulhos foi contemplada com o Prêmio Destaques Maio Amarelo, na categoria Ações do Poder Público – Municípios, e passou a integrar a Rede Laço Amarelo.