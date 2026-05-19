Guarulhos entrega pavimentação de oito ruas no Cidade Industrial Satélite

A Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria de Infraestrutura Urbana (Siurb), entregou nas últimas semanas a pavimentação asfáltica de oito vias no bairro Cidade Industrial Satélite, região de Cumbica. São elas a avenida Jaguarão, rua Echaporã, rua Guarani D’Oeste, rua Gurjão, rua São Pedro do Turvo, rua João Casemiro Costa, rua Juruaia e rua Belmiro Braga.

Um total de 14,2 mil m² de ruas receberam pavimentação asfáltica, além de drenagem, guias, sarjetas e passeios em concreto. Para o prefeito Lucas Sanches, esse é mais um passo na construção da dignidade da população da região, que sofria diariamente com poeira, ruas esburacadas e dificuldade de transitar. “Essas ações mudam não só a cara do bairro, mas a realidade dessas famílias que viviam com o transtorno de ter dificuldade de sair da própria casa”, disse o chefe do executivo.

Além dessas vias, através de outro programa da Siurb, o Mão na Massa, foram entregues as pavimentações de oito outras vias no primeiro trimestre de 2026. Estas aconteceram graças aos mutirões envolvendo a secretaria e a população em ruas nos bairros Cumbica, Recreio São Jorge, Parque São Miguel e Jardim Santa Edwirges. Ainda através do programa, estão em plena execução as pavimentações de vias no Recreio São Jorge, Cabuçu, Jardim Fortaleza, Vila Any e Jardim Santa Edwirges.