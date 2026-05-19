Prefeitura promove a limpeza de galeria de águas obstruída em rua do Taboão

Atendendo a solicitações da população, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu a limpeza de uma galeria de águas pluviais localizada na rua do Araújo, na Vila São João Batista, que estava completamente obstruída. O serviço foi supervisionado pela Regional Taboão.

Para realizar a desobstrução foi utilizada uma escavadeira hidráulica para retirar os resíduos que impediam o fluxo normal das águas das chuvas. Foram removidas garrafas de refrigerante, embalagens de isopor, tatames de EVA, garrafas plásticas de água, sacos plásticos, entre outros materiais.

A execução é uma iniciativa da Prefeitura voltada à prevenção de alagamentos. Com a adoção da medida, a municipalidade reafirma o compromisso com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana. As ações de zeladoria são promovidas pela SAR por meio de suas oito regionais.