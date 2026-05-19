Polícia de SP prende foragida suspeita de ser operadora financeira do tráfico internacional de drogas

Policiais da 2ª Delegacia de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) de São Paulo prenderam na segunda-feira (18) uma mulher suspeita de operacionalizar o fluxo financeiro de uma organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas.

A suspeita era considerada foragida da Justiça Federal e teve a prisão preventiva cumprida em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, após um trabalho de inteligência do Dope identificar o paradeiro da investigada. Os policiais realizaram campana em frente a uma residência e abordaram a investigada no momento em que ela deixava o local.

A suspeita foi levada à sede da 2ª Delegacia da Divisão de Capturas, onde passou por exame papiloscópico para confirmação da identidade. Após a verificação, os agentes deram cumprimento ao mandado de prisão.

Segundo as investigações, a indiciada teria papel estratégico na estrutura da organização criminosa, sendo responsável por movimentações financeiras, ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro ligados ao tráfico internacional. Ela ainda figura como sócia de uma empresa dona de uma aeronave apreendida com 470 quilos de cocaína em Santa Rita do Araguaia (GO), em abril de 2025, pela Polícia Federal.

Após a prisão, a suspeita foi encaminhada para audiência de custódia. Em seguida, deverá ser transferida para um Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanecerá à disposição da Justiça.