Polícia de SP encontra 4 mil porções de drogas em ‘casa bomba’ no litoral

Três homens foram presos pela Polícia Civil suspeitos de comandarem uma “casa bomba” no Conjunto Humaitá, em São Vicente, no litoral de São Paulo, nesta segunda-feira (4). No imóvel, foram encontradas cerca de 4 mil porções de drogas prontas para a distribuição.

A ação foi realizada pelos policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Praia Grande, que conseguiram localizar o imóvel após investigações sobre um local usado por integrantes de uma organização criminosa para armazenar e distribuir drogas na região.

Um dos investigados, que já era monitorado pelos policiais pelo envolvimento com o tráfico, foi visto entrando na casa. Diante das suspeitas, os agentes cercaram o local e conseguiram chegar até um corredor que dava acesso aos fundos do imóvel.

Em um dos cômodos havia três homens manipulando dinheiro. No outro espaço, os agentes encontraram as drogas que estavam guardadas em caixas sobre o guarda-roupa embaladas para venda. Cerca de quatro mil porções de entorpecentes foram apreendidas, entre maconha, ice, cocaína e crack. Também tinha tijolos de maconha e munições calibre 32.