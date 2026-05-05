Defesa Civil alerta para aumento do risco de incêndios em SP e monitora possível influência do El Niño

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para um cenário de atenção nos próximos meses, com aumento do risco de incêndios em áreas de vegetação em todo o território paulista. A análise meteorológica indica um período mais crítico entre junho e outubro, com tendência de temperaturas elevadas, baixa umidade do ar e chuvas irregulares. A possível atuação do fenômeno El Niño pode intensificar essas condições, favorecendo o ressecamento da vegetação e aumentando o potencial de propagação do fogo.

Monitoramento

Apesar do cenário climático, a maioria dos incêndios tem origem em ações humanas, como queimadas irregulares, descarte inadequado de materiais inflamáveis e outras práticas evitáveis. Em períodos de estiagem, qualquer foco pode se alastrar rapidamente e atingir grandes proporções.

Diante desse cenário, a Defesa Civil reforça que a prevenção deve ser antecipada. A atuação antes do período mais crítico é essencial para reduzir riscos e minimizar impactos à população, ao meio ambiente e à infraestrutura.

Prevenção antecipada é estratégia central

O Governo do Estado já iniciou um conjunto de ações estruturadas no âmbito da Operação SP Sem Fogo. Entre abril e maio, estão sendo realizados 16 treinamentos presenciais em todas as regiões do estado, capacitando agentes municipais para atuação na prevenção e no combate a incêndios. Durante as capacitações, todos os municípios paulistas recebem equipamentos de proteção individual e materiais para o combate manual ao fogo, fortalecendo a resposta local.

Neste ano, de forma inédita, produtores rurais de assentamentos também passaram a integrar os treinamentos e estão sendo equipados com kits estiagem, ampliando a atuação preventiva diretamente no campo, onde muitos incêndios têm início.

Reforço na estrutura

O Estado também vem reforçando sua estrutura operacional. Ao todo, são 120 caminhões-pipa — sendo 32 já entregues e outros 88 em fase de aquisição — totalizando um investimento de R$ 62,2 milhões para apoio ao abastecimento em situações críticas e às ações de combate a incêndios.

Para apoio direto aos municípios em cenários mais severos, a Defesa Civil conta ainda com o kit de resiliência hídrica, que pode ser disponibilizado em situações de emergência, com fornecimento de água potável, cisternas flexíveis e suporte para contratação emergencial de caminhões-pipa.

O monitoramento das condições climáticas é realizado de forma contínua pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Durante a Operação SP Sempre Alerta, a Sala SP Sem Fogo reúne meteorologistas dedicados à análise dos focos de incêndio, com emissão de boletins específicos que permitem antecipar estratégias de resposta.

Como forma de preparar e integrar as equipes, além dos treinamentos, também estão previstos simulados de emergência, como o que será realizado no Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha, no próximo dia 13 de maio.

Como parte do fortalecimento da atuação, o Estado também prepara a contratação de aeronaves exclusivas para atuação em áreas de difícil acesso e amplia o uso de tecnologias inovadoras, como a aplicação de retardante de fogo, que reduz o tempo de combate e pode diminuir significativamente os custos operacionais.

Recomendações à população

A Defesa Civil orienta a adoção de medidas preventivas durante o período seco:

Evitar o uso do fogo para limpeza de áreas

Não descartar materiais inflamáveis em áreas de vegetação

Não jogar bitucas de cigarro em vias públicas ou margens de rodovias

Não soltar balões

Quem presenciar qualquer uma destas práticas pode denunciar ligando para o número 181 ou 190.

Em áreas rurais, é importante manter os terrenos limpos e construir aceiros para dificultar a propagação do fogo.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.