Resiliência hídrica: programa Reserva Certa distribui 1,5 mil caixas d’águas na Grande São Paulo

O Programa Reserva Certa alcançou a marca de 1.500 caixas d’águas instaladas na Região Metropolitana de São Paulo, consolidando-se como um benefício direto para famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa da Sabesp, apoiada pelo Governo de SP, garante uma reserva domiciliar de água para consumo diário em imóveis que não possuem reservatório e reduz os impactos da redução de pressão noturna, especialmente em regiões mais altas.

Com instalação gratuita das caixas d’água, o programa amplia a segurança hídrica e contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas, como a de Ana Maria Santos Souza, moradora do Jardim das Gaivotas, região carente da Zona Sul de São Paulo. Ao se inscrever no CadÚnico, a cliente foi contemplada com o equipamento, pondo um fim às intermitências no abastecimento. A iniciativa também representa um benefício de longo prazo, ao garantir uma reserva de água para eventuais ocorrências no sistema. “A questão da caixa-d’água vai ajudar muito porque, chega o período da noite, que a gente sabe que o abastecimento é reduzido, a gente acabava ficando sem água e agora com a caixa d’água instalada a gente não vai ter mais este problema”, explica a moradora.

O programa vale para as cidades da Grande São Paulo operadas pela Sabesp. Mogi das Cruzes e São Caetano do Sul não são atendidas pela empresa e, portanto, não integram a iniciativa.

Quem tem direito?

Para ter direito ao benefício, é necessário residir em uma das regiões contempladas e estar enquadrado na tarifa social, isto é, possuir cadastro ativo nas categorias Vulnerável, Social ou Social 2.

A Companhia faz a instalação completa da caixa-d’água nos imóveis residenciais beneficiados após a vistoria técnica. Vale lembrar que a NBR (norma técnica brasileira) 5626 exige que as casas tenham o equipamento instalado, com todas as torneiras, chuveiros e demais saídas de água conectadas a ele. Isso evita a falta d’água, por exemplo, em caso de reparos na rede ou de cortes no abastecimento por furtos, vandalismo ou quedas de energia (casos em que o bombeamento da água até os imóveis é interrompido por fatores externos).

Após a solicitação, é realizada uma vistoria prévia para avaliar se o imóvel atende às condições estruturais e de segurança para receber a caixa-d’água. Em caso positivo, é feito o agendamento da instalação com os moradores.

Os clientes da Sabesp podem conferir na conta de água se fazem parte do programa de tarifa social.

Além do benefício direto às famílias vulneráveis, o programa inclui orientações técnicas sobre reservação domiciliar.

Como é o processo de instalação

Os clientes podem solicitar a instalação da caixa-d’água pelos canais oficiais de atendimento da Sabesp. O processo de doação tem três etapas:

Verificação de elegibilidade – Assim que a/o cliente entrar em contato com a Sabesp, será analisado se o imóvel está cadastrado nas tarifas Social, Social 2 ou Vulnerável. Vistoria técnica – Para os imóveis que cumprem o item acima, será realizada, em sete dias corridos, uma inspeção e um relatório técnico. Se for confirmada a viabilidade, o cliente será informado e a instalação agendada, com prazo de até 20 dias corridos após a vistoria. Esse prazo pode ser adequado para atender à melhor agenda para a/o cliente (caso de marcação em um sábado, por exemplo). Instalação da caixa-d’água – A Sabesp executa o serviço, instala a caixa e orienta o cliente sobre uso consciente da água e condições de boa utilização, como a limpeza do reservatório a cada seis meses.