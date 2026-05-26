Ônibus SP Por Todas chega a Botucatu com serviços de apoio e orientação à mulher

A Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo leva o Ônibus SP Por Todas para o município de Botucatu, nesta terça (26) e quarta-feira (27). A unidade móvel itinerante tem como objetivo levar atendimento psicológico, social e orientação jurídica de forma gratuita e descentralizada para as mulheres das diferentes regiões do estado.

O atendimento no Ônibus SP Por Todas é gratuito, sigiloso e humanizado, com foco na escuta qualificada, na orientação e no encaminhamento seguro das mulheres atendidas. A unidade conta com salas reservadas para atendimentos individualizados, banheiro acessível e toldo externo com área de espera, garantindo mais conforto, privacidade e segurança.

No interior do equipamento, as mulheres têm à disposição uma equipe multidisciplinar especializada, composta por psicólogos e assistentes sociais. Os serviços integrados englobam as áreas psicossocial, jurídica e assistencial.

Durante os atendimentos – que podem ser individuais ou em grupo –, as mulheres recebem orientações sobre os seus direitos e sobre os canais oficiais de denúncia, como o Ligue 190 e o aplicativo SP Mulher Segura. Quando necessário, as equipes realizam o encaminhamento para a rede de proteção parceira, que inclui as Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) e a Defensoria Pública.

Serviço

Ônibus SP por Todas em Botucatu

Data: 26 de maio

Horário: 9h às 17h

Local: Rua Amando de Barros, Praça do Bosque – Botucatu/SP

Data: 27 de maio

Horário: 9h às 15h

Local: Rua Amando de Barros, Praça do Bosque – Botucatu/SP

SP Por Todas

O SP Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas voltadas às mulheres, fortalecendo a rede de proteção, acolhimento e promoção da autonomia profissional e financeira em todo o Estado. Mais informações: www.spportodas.sp.gov.br