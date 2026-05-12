Feirão do Emprego do Governo em SP oferece quase 600 vagas em Monte Mor

O Governo de São Paulo realiza nesta quarta-feira (13) o 2º Feirão do Emprego e Profissões de Monte Mor, na região de Campinas, com 582 vagas de trabalho oferecidas. A iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) de São Paulo é promovida em parceria com 32 empresas e acontece no Ginásio Baía Assis, no Jardim Paulista, das 10h às 17h.

As oportunidades são para atuação na área de alimentação, cosmética, serviços gerais, varejo, transporte e logística, entre outras.

Confira alguns cargos disponíveis

Auxiliar de produção;

Empacotador;

Técnico de manutenção elétrica;

Auxiliar de expedição;

Técnico em segurança do trabalho;

Operador de centro de usinagem;

Operador de caixa;

Motorista;

Assistente administrativo;

Representante comercial;

Fiscal de loja;

Garçom;

Camareira;

Eletricista;

Soldador;

Vendedor;

Dedetizador;

Suporte help desk;

Porteiro;

Auxiliar de limpeza;

Zelador;

Desenhista projetista;

Almoxarife;

Analista fiscal;

Açougueiro;

Rebarbador;

Engenheiro de automação;

Operador de máquinas;

Analista de negócios.

Os interessados em participar dos processos seletivos devem comparecer com documento de identidade (RG/CPF), carteira de trabalho (física ou digital) e currículo.

Serviço

2º Feirão de Emprego e Profissões

Data e horário: Quarta-feira (13), das 10h às 17h

Local: Ginásio Baía Assis, Jardim Paulista