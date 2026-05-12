Feirão do Emprego do Governo em SP oferece quase 600 vagas em Monte Mor

O Governo de São Paulo realiza nesta quarta-feira (13) o 2º Feirão do Emprego e Profissões de Monte Mor, na região de Campinas, com 582 vagas de trabalho oferecidas. A iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) de São Paulo é promovida em parceria com 32 empresas e acontece no Ginásio Baía Assis, no Jardim Paulista, das 10h às 17h.
As oportunidades são para atuação na área de alimentação, cosmética, serviços gerais, varejo, transporte e logística, entre outras.
Confira alguns cargos disponíveis
Auxiliar de produção;
Empacotador;
Técnico de manutenção elétrica;
Auxiliar de expedição;
Técnico em segurança do trabalho;
Operador de centro de usinagem;
Operador de caixa;
Motorista;
Assistente administrativo;
Representante comercial;
Fiscal de loja;
Garçom;
Camareira;
Eletricista;
Soldador;
Vendedor;
Dedetizador;
Suporte help desk;
Porteiro;
Auxiliar de limpeza;
Zelador;
Desenhista projetista;
Almoxarife;
Analista fiscal;
Açougueiro;
Rebarbador;
Engenheiro de automação;
Operador de máquinas;
Analista de negócios.
Os interessados em participar dos processos seletivos devem comparecer com documento de identidade (RG/CPF), carteira de trabalho (física ou digital) e currículo.
Serviço
2º Feirão de Emprego e Profissões
Data e horário: Quarta-feira (13), das 10h às 17h
Local: Ginásio Baía Assis, Jardim Paulista