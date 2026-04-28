Governo de São Paulo anuncia subvenção de R$ 40 mi para tratores e máquinas

O Governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira (28), durante a Agrishow, em Ribeirão Preto, R$ 40 milhões em subvenção para aquisição de maquinários, com a expectativa de até mil operações pelo programa Pró-Trator.

Nos últimos três anos, a iniciativa da Secretaria de Agricultura liberou R$ 140 milhões para ajudar pequenos agricultores a comprar maquinário.



O Pró-Trator se consolidou como uma das principais políticas de modernização da frota agrícola e de incentivo à produtividade no campo. Com a subvenção dos juros pelo Estado, os produtores têm acesso a financiamentos com taxas muito abaixo das praticadas no mercado, o que torna o crédito mais acessível e acelera o desenvolvimento das propriedades rurais.

A subvenção pode cobrir até 50% da taxa Selic, com um limite que pode chegar a R$ 50 mil por produtor,

Agrishow

Com um dos maiores estandes da Agrishow 2026, o espaço do Governo de São Paulo se consolida como um dos principais pontos de visitação da feira, reunindo, em um único ambiente, as principais políticas públicas, tecnologias e serviços voltados ao produtor rural. A proposta é apresentar, de forma prática e acessível, tudo o que o Estado oferece para impulsionar a produção, aumentar a renda no campo e ampliar a competitividade do agro paulista.