Município de Itatiba recebe investimentos de R$ 15 milhões em obras de saneamento

Moradores de bairros que historicamente não contavam com infraestrutura de saneamento no município de Itatiba, na região de Campinas, começam a vivenciar uma nova realidade com o avanço das obras da Sabesp para ampliar o acesso a água e coleta e tratamento de esgoto, promovendo mais saúde, qualidade de vida, desenvolvimento urbano e preservação ambiental. O investimento nessas obras soma mais de R$ 15,3 milhões.

Nos bairros Chavini e Castro, as redes de abastecimento de água foram finalizadas para atender 100 imóveis, beneficiando cerca de 350 pessoas. As ligações já estão disponíveis para atendimento da população. Para passar a receber água tratada diretamente em suas casas, os moradores devem solicitar a ligação ao novo sistema da Sabesp.

As intervenções fazem parte de um programa de ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em diferentes regiões do município, contemplando também os bairros Real Parque Dom Pedro I e San Martin.

As obras de abastecimento de água contemplam a implantação de 16,9 quilômetros de adutoras para atender aos bairros Chavini, Castro e Real Parque Dom Pedro I, além da construção de uma estação elevatória de água tratada e de um reservatório com capacidade para 200 mil litros.

Já no sistema de esgotamento sanitário, as obras seguem em andamento e têm conclusão prevista para o segundo semestre deste ano. O empreendimento inclui a implantação de aproximadamente 27,1 quilômetros de tubulações, além de estações elevatórias. Quando concluído, o sistema permitirá a coleta, o transporte e o tratamento adequado dos esgotos gerados nos bairros atendidos.

Os investimentos representam um avanço importante para o município, que segue no caminho da universalização dos serviços de saneamento. Além dos benefícios diretos à saúde pública, as obras contribuem para a proteção dos recursos hídricos e para a preservação dos rios da região.

Conecte-se à rede

Com a infraestrutura disponível, a Sabesp orienta os moradores dos bairros Chavini e Castro a solicitarem a ligação de água de seus imóveis à rede pública para passarem a receber água potável. Já as ligações ao sistema de esgoto poderão ser realizadas após a conclusão das obras de coleta e afastamento.

A ligação deve ser solicitada pelo telefone 0800 055 0195, pela Agência Virtual (www.sabesp.com.br), pelo aplicativo Sabesp Mobile ou nas agências presenciais da Companhia.

A conexão é essencial para que o sistema funcione integralmente e para que os benefícios das obras sejam plenamente alcançados.

Mais investimentos em Itatiba

Os avanços em andamento fazem parte de um plano ainda mais amplo de investimentos previstos após a desestatização da Sabesp, realizada pelo Governo de São Paulo, em 2024.

A Companhia prevê ainda investimentos de R$ 353,3 milhões em Itatiba até 2029 para ampliar os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Os recursos serão destinados à expansão da infraestrutura de saneamento, ampliando o acesso da população aos serviços.